Федерация пилотов Индии потребовала у Reuters извинений за клевету

В Индии потребовали от Reuters извинений за клевету о крушении AI 171

Федерация пилотов Индии подала в суд иск против изданий The Wall Street Journal и Reuters, требуя принести извинения и опровергнуть, по ее мнению, «необоснованную» и «клеветническую» информацию, касающуюся крушения рейса Air India AI 171. Об этом сообщает агентство АНИ.

По данным агентства, газета Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, «знакомые с предварительной оценкой доказательств американскими властями», выдвинула предположение о том, что капитан воздушного судна намеренно отключил переключатели подачи топлива, что перекликается с сообщением агентства Reuters, косвенно указывающим на вину капитана.

В юридическом уведомлении Федерации пилотов Индии содержится требование к обоим изданиям о принесении извинений и исправлении опубликованной информации.

Президент Федерации пилотов Индии, капитан Чаранвир Рандхава, заявил, что в отчете не упоминается, что переключатель подачи топлива был выключен из-за ошибки пилота. Он подчеркнул, что издания не ознакомились с отчетом должным образом, и Федерация намерена предпринять соответствующие меры. Агентство ссылается на исковое заявление, поданное Рандхавой.

Авиалайнер авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмадабад — Лондон, потерпел крушение 12 июня в индийском штате Гуджарат, недалеко от аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и десять бортпроводников. В результате крушения выжил один пассажир. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа в Ахмадабаде, вызвав дополнительные жертвы.

Ранее в Индии назвали причину крушения самолета Air India.