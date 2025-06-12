Компания Air India прокомментировала крушение своего борта

Air India: мы выясняем подробности крушения в районе аэропорта Ахмадабада

Компания Air India прокомментировала крушение своего лайнера в районе аэропорта Ахмадабада. Сообщение авиаперевозчика опубликовано на официальном сайте.

«‎Рейс AI171 авиакомпании Air India, выполнявший рейс Ахмадабад (AMD) — Лондон Гатвик (LGW), попал в инцидент 12 июня 2025 года. В настоящее время мы выясняем подробности и опубликуем дальнейшие обновления в ближайшее время на веб-сайте и в нашей учетной записи X», — говорится в нем.

В авиакомпании уточнили, что для получения помощи можно обращаться по телефону в экстренную службу.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее в штате Гуджарат закрыли воздушное пространство в связи с крушением самолета.