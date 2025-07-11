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Туристов предупредили о «Голубых драконах» на пляже в Таиланде

BP: на пляже Таиланда завелись ядовитые «Голубые драконы»
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Shutterstock/FOTODOM

На пляже Карон в Пхукете было обнаружено несколько ядовитых морских слизней «Голубой дракон» вида Glaucus, власти предупреждают отдыхающих о необходимости избегать контакта с этим моллюском. Об этом сообщает Bangkok Post (BP).

«Центр исследований морских и прибрежных ресурсов (Верхнее Андаманское море) опубликовал публичное предупреждение после обнаружения <...> о наличии этих существ, выброшенных на берег сильными волнами высотой около одного-двух метров», — говорится в публикации.

По информации издания, сотрудники центра провели исследование пляжа и подтвердили, что это вид Glaucus. BP отмечает, что сотрудники морской службы следят за состоянием пляжа и рекомендуют туристам и местным жителям проявлять особую осторожность при купании или прогулках вдоль береговой линии.

«Голубые драконы» — это маленькие морские слизни, которые обитают в теплых водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Предпочитают плавать на поверхности воды, перевернутыми брюхом вверх, используя пузырек воздуха в своем теле для плавучести и перемещения по волнам.

Укус голубого дракона потенциально опасен для человека, вызывает сильную боль, жжение, отек и раздражение кожи. В особо чувствительных случаях возможны серьезные аллергические реакции, включая анафилаксию. В случае случайного контакта рекомендуется промыть пораженные участки кожи уксусом, следуя тем же правилам оказания первой помощи, что и при укусах медуз.

Ранее в Таиланде зафиксировали вспышку розового лишая.

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