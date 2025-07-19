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Аэропорт Стамбула стал рекордсменом, несмотря на единственную работающую ВВП

Аэропорт SAW в Стамбуле установил рекорд по числу пассажиров с одной ВПП
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sdf_qwe/Shutterstock/FOTODOM

Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен (первой в истории Турции женщины-военного пилота) (SAW) на востоке города накануне установил рекорд по числу пассажиров, обслуженных на единственной работающей взлетно-посадочной полосе (ВВП). Об этом сообщается в пресс-релизе владеющей воздушной гаванью компании HEAŞ в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В аэропорту имени Сабихи Гёкчен приняли и отправили 832 рейса и обслужили 148 тысяч 59 пассажиров», — говорится в заявлении.

В HEAŞ уточнили, что в аэропорту с 17 по 27 июля не действует вторая взлетно-посадочная полоса из-за ремонта электрической инфраструктуры.

А в начале 1930-х советская авиационная промышленность была мировым лидером. В СССР тогда военных самолетов строили больше, чем в других странах. Хотя гражданская авиация по количеству машин отставала, именно в Советском Союзе был построен крупнейший авиалайнер той эпохи — АНТ-20 «Максим Горький». Этот самолет известен не только своими размерами, но и трагической, уникальной историей своего конца.

Ранее пассажир провел в аэропорту Стамбула 41 день из-за невозможности улететь.

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