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Выпускники Московского университета МВД сделали предложение девушкам на Красной площади

РЕН: выпускники университета МВД сделали предложение девушкам на Красной площади
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Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Выпускники Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя сделали предложение своим девушкам на Красной площади в Москве после торжественной церемонии вручения дипломов. Кадры передает Telegram-канал РЕН ТВ.

«Дорогая Юля, мы длительное время вместе — я понял, что безумно тебя люблю», — заявил один из выпускников университета МВД, встав на колено.

После этого парень поинтересовался, хочет ли она стать его женой. Девушка сказала ему заветное «да». Собравшиеся зрители поприветствовали пару аплодисментами.

Одна из невест Анастасия Секошина рассказала в интервью каналу, что встречалась со своим будущим мужем около 1,5 лет, однако у нее складывалось такое ощущение, будто они знакомы всю жизнь.

До этого полицейский-кавалерист сделал своей коллеге Анне предложение в ходе мероприятий, посвященных Дню Победы в самом центре Санкт-Петербурга.

По данным МВД, парень встал на одно колено прямо на Исаакиевской площади. Свидетелями события стали не только друзья возлюбленных, но и сотни случайных зрителей. Девушка согласилась принять предложение, и сослуживцы начали кричать «ура» в толпе прохожих.

Ранее курсант роты почетного караула сделал предложение возлюбленной во время парада Победы.

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