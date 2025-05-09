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В Петербурге кавалерист сделал предложение коллеге на День Победы

Кавалерист сделал предложение коллеге на праздновании 9 Мая в Петербурге

Полицейский-кавалерист сделал своей коллеге Анне предложение в ходе мероприятий, посвященных Дню Победы в самом центре Санкт-Петербурга. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления МВД.

«Сегодня 32-летний инспектор каввзвода Специального полка полиции ГУ МВД России Александр Малый сделал предложение руки и сердца своей 25-летней возлюбленной Анне Соколовой, которая служит в том же подразделении», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, парень встал на одно колено прямо на Исаакиевской площади. Свидетелями события стали не только друзья возлюбленных, но и сотни случайных зрителей. Девушка согласилась принять предложение, и сослуживцы начали кричать «ура» в толпе прохожих.

В публикации подчеркивается, что любовь к общему делу романтические отношения лишь укрепила.

Похожий инцидент произошел в Новосибирске. Курсант роты почетного караула сделал возлюбленной предложение во время парада к 80-летию Победы, встав на одно колено. Все случилось во время торжественного прохода взвода на площади Ленина.

Ранее в Перми участница парадной колонны потеряла туфельку.

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