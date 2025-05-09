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Курсант роты почетного караула сделал предложение возлюбленной во время парада Победы

В Новосибирске курсант сделал предложение возлюбленной во время парада Победы
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Unsplash

В Новосибирске курсант роты почетного караула сделал возлюбленной предложение во время парада к 80-летию Победы, встав на одно колено. Об этом сообщает «ТАСС Сибирь».

Все случилось во время торжественного прохода взвода на площади Ленина. Курсант роты почетного караула Новосибирского высшего военного училища (НВВКУ) построения договорился, чтобы его после построения пропустили через оцепление. Его сослуживцы пригласили девушку, после чего молодой человек встал на одно колено и сделал ей предложение руки и сердца.

До этого мужчина сделал ростовчанке предложение после того, как она из ревности ударила его ножом. Он заявил, что простил свою девушку и попросил не наказывать ее. Однако суд признал нападавшую виновной и приговорил к лишению свободы на срок 1,5 года условно.

Ранее Вере Брежневой сделали предложение на концерте.

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