СК начал проверку после жалобы москвички на удар от мужчины после отказа познакомиться

В Москве следователи инициировали проверку после нападения мужчины на девушку. Об этом сообщает Следком столицы в Telegram-канале.

«Следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно организована доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Жительницу Москвы мужчина пнул ногой в спину за отказ с ним познакомиться. Как рассказала «Газете.Ru» сама пострадавшая Наргиса, инцидент произошел в людном месте около ТЦ «Европейский», а нападавший попытался убежать, когда девушка начала снимать его на камеру. Наргиса отметила, что мужчина изначально показался ей странным и агрессивным, поэтому она пыталась поскорее от него уйти. По предположению пострадавшей, пинок был каким-то «заданием», поскольку полицейские и подписчики рассказали ей, что это не первый случай насилия над девушками за отказ познакомиться.

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