«Ударил со всей дури»: жительница Москвы рассказала о нападении за отказ познакомиться

Жительницу Москвы мужчина пнул ногой в спину за отказ с ним познакомиться. Как рассказала «Газете.Ru» сама пострадавшая Наргиса, инцидент произошел в людном месте около ТЦ «Европейский», а нападавший попытался убежать, когда девушка начала снимать его на камеру.

«Я шла после рабочей встречи в людном месте возле ТЦ «Киевский». И резко, из-под угла выскакивает этот молодой человек. Я почувствовала что-то ненормальное и включила камеру. Он мне говорит, можно ли познакомиться, я отказываю. Он идет за мной, потом спрашивает: «Ты снимала?» Я говорю, что удалила. Идем дальше, опять «можно познакомиться?» Буквально минутку за мной прошел, я уже опять снимаю наушник, говорю, у меня сейчас выйдет муж из торгового центра, прошу отойти — абсолютно в адекватном формате, без грубости. Я даже посмеялась на первый раз. Я надеваю наушник и глазом уже замечаю, что он замахивается. Это был не просто толчок, типа «ой, да пошла ты», а человек со всей дури ударяет мне с ноги сзади, в районе, поясницы, попы. Он, видимо, думал, что я упаду. Я поворачиваюсь, вижу, что он еще стоит, дальше, может, еще какое-то действие хотел сделать. Я резко начинаю его снимать, он начинает убегать. Я ору на всю улицу, как резаная, что держите этого придурка, на что просто люди проходят мимо, всем пофиг. Его ловят женщины. Я не собиралась его бить или еще что, я просто хотела зафиксировать его лицо на камеру. Это единственное, что я могу сделать в данной ситуации», — сказала она.

Наргиса отметила, что мужчина изначально показался ей странным и агрессивным, поэтому она пыталась поскорее от него уйти. По предположению пострадавшей, пинок был каким-то «заданием», поскольку полицейские и подписчики рассказали ей, что это не первый случай насилия над девушками за отказ познакомиться.

«Мужчина мне показался чуть, может быть, странноватым, хотя он выглядит нормально. В полицейском участке сказали, когда увидели глаза, что он под чем-то. Я не разбираюсь, как наркоманы себя ведут, но от него ничем не пахло. Он чуть просто с агрессией какой-то изначально подошел. Соответственно, я быстрей, быстрей уходила абсолютно адекватно. Он дальше побежал, не шатался. Мне показалось, что абсолютно нормальный человек, без каких-то отклонений. У него был наушник еще. У меня уже есть такое ощущение, что это какое-то задание у него было — просто пнуть. Вы не представляете, что у меня творится в директе. Просто массово пишут, что подобная ситуация происходит. В участке ребята сказали, что это третье на их территории за неделю происшествие. Один сценарий: подходят к девушкам, девушка отказывает, дальше происходит какое-то насильственное действие: плюют в лицо, унижают, какое-то обливают водой», — добавила она.

Девушка уточнила, что была «приятно удивлена» реакцией полицейских, которые быстро приехали и отреагировали на происшествие.

«Полиция отреагировала очень корректно. Я не почувствовала какого-то, знаете, «ой, пришла тут». Они мне объяснили, что такого [наказания] у нас в законодательстве за то, что пнул — нет. То есть это просто мелкое хулиганство, возможно, 500 рублей штраф или 15 суток. Сколько у меня телесных повреждении, насколько это мне дало травму — от этого зависит. Второй момент, что он говорил. Почему я так предала огласке — я понимаю, что это все так будет. К ним трупы приезжают, а тут девочка пришла, которую пнули. Может, это не так серьезно. Ребята быстро приехали, все в шоке, отреагировали, быстро зафиксировали, все спросили, нормально я себя чувствую или нет, нужна ли мне медицинская помощь. Я даже была приятно удивлена», — подчеркнула она.

Пострадавшая заявила, что после удара у нее «очень сильно болит поясница», приходилось вызывать скорую, а из-за стресса открылось кровотечение. Она надеется, что с помощью огласки ей удастся найти агрессора.

«Мне кажется даже, что люди его быстрее найдут и как-то огласке предадут. Я не думала, что в центре Москвы, когда ты идешь, может произойти вот такое в ответ на элементарное, нормальный абсолютно [отказ]. То есть я никогда в жизни никому не грубила. Кто-то пишет, что я оделась как проститутка, каждый со своим мнением. Но тем не менее, большинство в шоке, и люди просто пишут, что это сплошь и рядом — именно один сценарий», — посетовала Наргиса.

В конце июня появились сообщения о массовых домогательствах к девушкам на улицах Москвы. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа познакомиться грубо хватали за ягодицы и убегали. Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что некий «гуру соблазнения» организовал флешмоб, требуя от своих учеников «делать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе.

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