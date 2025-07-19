В Раде высказались о смягчении ограничений на выезд мужчин с Украины

Стефанчук: смягчение мер на выезд мужчин 18-24 лет с Украины рассматривается

Парламент Украины рассматривает возможность смягчения ограничений на выезд за границу для молодых парней в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью для Telegram-канала «Новости Live».

По его словам, вопрос возможного смягчения ограничений рассматривается на уровне комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке.

«Депутаты должны выработать соответствующий механизм... Какой механизм будет найден — я буду ждать ответа от комитета, потому что они работают. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами относительно либерализации», — заявил Стефанчук.

До этого Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинскую пограничную службу писал, что трое мужчин пытались незаконно покинуть территорию Украины, спрятавшись в кузове грузовика с дровами. Нарушители были задержаны в Одесской области.

Выяснилось, что мужчины призывного возраста заплатили за выезд из Украины по $9,3 тысячи, еще по $1,2 тысячи они должны были перечислить из Европы.

Ранее на западных границах Украины запустили БПЛА от уклонистов.