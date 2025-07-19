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В Польше начались протесты против мигрантов

РИА: десятки антимигрантских демонстраций начались в Польше
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Десятки демонстраций против мигрантов и в их поддержку начались в Польше 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти акции организовали коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация», а также ряд организаций анархистского толка.

Отмечается, что в центр Варшавы пришли несколько сотен граждан, которые протестуют против политики польских властей, направленной на запрет пропуска в страну нелегальных мигрантов.

При этом участники акции, среди которых сторонники анархистских движений, требуют запретить протесты, направленные против мигрантов. Они называют людей, выступающих против мигрантов, фашистами.

Депутат Сейма от «Конфедерации» Пшемыслав Виплер заявил, что его политическое объединение требует от официальной Варшавы введения на границах плана «Польская крепость», предусматривающего полных запрет въезда на польскую территорию «преступников из мусульманских стран».

7 июля Польша ввела временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой сроком на 30 дней. Соответствующее решение было принято из-за сообщений о незаконном транзите мигрантов. По данным польских властей, были случаи, когда немецкие полицейские перенаправляют мигрантов на польскую территорию.

Ранее в Варшаве заявили, что пять тысяч военных усилят границу Польши с Литвой и ФРГ.

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