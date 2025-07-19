В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Электроснабжение в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского Ростовской области, нарушенное после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Камоцкий.

«Подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме», — заявил он.

В ночь на 19 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в регионе несколько домов загорелись в результате атаки беспилотников. По информации губернатора региона, несколько частных домов загорелись в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского. Предварительно, ранения получил один человек. Его госпитализировали.

В Донецке Ростовской области в результате падения беспилотника начался ландшафтный пожар.

Позже стало известно, что на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области было приостановлено движение поездов из-за повреждения контактной сети после падения украинского беспилотника.

Ранее Собчак рассказала о ситуации в аэропорту во время массовой атаки БПЛА на Москву.