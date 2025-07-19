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Собчак рассказала о ситуации в аэропорту во время массовой атаки БПЛА на Москву

Собчак удивилась столпотворению в Шереметьево во время атаки БПЛА ВСУ на Москву
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Александр Вильф/РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале, как столкнулась со столпотворением в московском аэропорту Шереметьево на фоне воздушной угрозы украинских беспилотников.

«Прилетаю в Москву поработать, а тут в Шарике последствия вчерашнего плана «ковер». Опять весь аэропорт забит людьми», — написала Собчак.

Она отметила, что такие проблемы стали частью «новой реальности» столичных аэропортов. По ее мнению, эти трудности можно сравнить с путешествиями за границу в эпоху, когда прямые рейсы во многие страны были недоступны.

В ночь на 19 июля представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении в московском аэропорту «Шереметьево» временных ограничений.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Ранее новый глава Минтранса рассказал про жену, застрявшую в аэропорте в коллапс.

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