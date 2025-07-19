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Глава Минобрнауки назвал главное качество молодежи для России

Фальков: России нужна молодежь, нацеленная на успех
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dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что России в первую очередь необходима целеустремленная молодежь, настроенная на успех. Об этом сообщило РИА Новости.

Его обращение зачитала заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова нна открытии всероссийского студенческого выпускного «Твой выпускной» в Москве на площадке Национального центра «Россия».

Министр отметил, что сегодня страна движется по пути достижения технологического лидерства, и именно такие молодые люди особенно нужны России. Он выразил уверенность, что знания и таланты выпускников найдут применение в различных сферах.

Фальков также поблагодарил наставников, профессорско-преподавательский состав вузов за их неоценимый вклад в обучение студентов.

Целью мероприятия «Твой выпускной», как заявили организаторы, является чествование достижений студентов и их вклада в развитие университетов и молодежной среды, а также формирование сообщества выпускников, готовых развивать образование, науку и культуру в России.

В 2025 году выпускной проходит под девизом «Будем на связи», символизирующим преемственность поколений. Организаторами выступили Минобрнауки, Национальный центр «Россия», президентская платформа «Россия – страна возможностей», Росмолодежь и другие структуры.

Ранее в Госдуме заявили о нехватке мест для романтических знакомств у молодежи.

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