В Госдуме заявили о нехватке мест для романтических знакомств у молодежи

В России не хватает мест для романтических знакомств у молодежи, заявила радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее мнению, молодым людям сегодня негде знакомиться, поэтому властям следует проработать вопрос создания подобных площадок в реальности, а не в интернете.

Останина также считает, что россиянам сложно найти пару из-за «коммерческого» подхода к отношениям. По ее словам, сегодня людям сложно довериться тому, кто после встречи утверждает, что любит, предлагает заключить брак и прописаться в московской квартире.

Парламентарий подчеркнула, что это вопросы воспитания и подготовленности к семейной жизни.

До этого исследование дейтинг-сервиса «Мамба» показало, что для женщин графа «жилищные условия» в анкете потенциального партнера на сайте знакомств не менее важна, чем внешность. Особенно если речь идет о мужчине, живущем с родителями, — это красный флаг для 68% опрошенных. А вот мужчины на такие детали почти не смотрят: «Была бы хорошая — жилье найдем».

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