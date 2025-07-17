Подростки надругались над девятилетним мальчиком в спортлагере в Ленобласти

В Ленобласти подростков заподозрили в надругательстве над ребенком в спортлагере

Подростков заподозрили в надругательстве над девятилетним мальчиком в спортивном лагере, расположенном в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Все случилось в период со 2 по 13 июля на территории турбазы «Царская усадьба» в поселке Кутузовское Приозерского района. В ночь на 14 июля 42-летняя мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию с заявлением о надругательстве над ее сыном со стороны других несовершеннолетних.

Информацию о случившемся передали в следственный отдел Приозерского района. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого над семилетним сыном участника СВО надругались в российском детском лагере. Воспитатели узнали о произошедшем, установили виновных, но, по утверждению отца, не приняли должных мер и попытались скрыть инцидент.

Ранее подростки изнасиловали мальчика бутылкой из-под минералки в лагере под Красноярском.