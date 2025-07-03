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После взрыва на складе фейерверков в США не могут найти семь человек

В Калифорнии после взрыва на складе фейерверков пропали без вести семь человек
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Hudson Sheats/Reuters

В США после взрыва на складе пиротехники в Северной Калифорнии семь человек пропали без вести, передает ABC News.

По данным телеканала, оперативные службы и владелец недвижимости сотрудничают, чтобы установить местонахождение этих лиц. На объекте все еще действует приказ об эвакуации. Власти мониторят обстановку при помощи беспилотников.

Мощный взрыв на складе с фейерверками в округе Йоло произошел в районе населенных пунктов Эспарто и Мэдисон во вторник вечером. После детонации начался пожар.

У берегов острова Бали в 23:20 (18:20 мск) 2 июля судно затонуло, когда направлялось к месту отдыха с Явы, главного острова Индонезии. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков. Утром следующего дня четырех человек удалось спасти, но десятки человек пропали без вести.

Ранее в США взорвали символизирующую Twitter птицу.

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