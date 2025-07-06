Школьник проглотил петарду, чтобы выполнить интернет-челлендж

В Польше школьник проглотил петарду ради популярности в соцсетях, пишет газета Wiadomości.

Недавно в больницу в Гожуве-Велькопольском доставили 11-летнего ребенка. Оказалось, что он проглотил петарду и сделал это, пытаясь выполнить челлендж из социальных сетей.

К счастью, петарда не взорвалась в организме мальчика. После консультации с несколькими специалистами хирурги решили не проводить операцию, а подождать, пока пиротехническое изделие выйдет естественным путем. Несовершеннолетний все еще находится под присмотром медиков.

До этого юноше оторвало руку взрывом петарды в Петербурге. 18-летний житель Невского района держал пиротехническое изделие в руках, когда пиротехника сдетонировала. Бригада скорой помощи доставила молодого человека в медицинское учреждение. Пострадавший с травматической ампутацией левой кисти, открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями был помещен в реанимацию. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее у восьмилетней девочки, пытавшейся повторить тренд из TikTok, остановилось сердце.