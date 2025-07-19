В американской клинике мужчину затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

ABC News: в клинике Вестбери в Нью-Йорке мужчину затянуло в аппарат МРТ

В клинике Вестбери в Нью-Йорке 61-летнего мужчину затянуло в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ). Спасти мужчину не удалось, сообщает ABC News.

Как сообщило управление полиции округа Нассау, местный житель в момент происшествия был с металлической цепью на шее. В помещение, где проводят обследование, он зашел без разрешения. Его втянуло в устройство во время его работы. Как уточняет телеканал WABC, пострадавший не был пациентом клиники, он пришел в медучреждение с кем-то другим.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в клинику, однако помочь ему врачи уже не смогли.

В конце июня в Москве на улице Усиевича в одном из помещений стоматологии произошел взрыв из-за технологического процесса аппарата МРТ с выходом гелия. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

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