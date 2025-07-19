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В американской клинике мужчину затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

ABC News: в клинике Вестбери в Нью-Йорке мужчину затянуло в аппарат МРТ
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Shutterstock/FOTODOM

В клинике Вестбери в Нью-Йорке 61-летнего мужчину затянуло в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ). Спасти мужчину не удалось, сообщает ABC News.

Как сообщило управление полиции округа Нассау, местный житель в момент происшествия был с металлической цепью на шее. В помещение, где проводят обследование, он зашел без разрешения. Его втянуло в устройство во время его работы. Как уточняет телеканал WABC, пострадавший не был пациентом клиники, он пришел в медучреждение с кем-то другим.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в клинику, однако помочь ему врачи уже не смогли.

В конце июня в Москве на улице Усиевича в одном из помещений стоматологии произошел взрыв из-за технологического процесса аппарата МРТ с выходом гелия. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

В феврале этого года сообщалось, что ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно со специалистами из Индии создали алгоритм для ИИ, который позволяет эффективно выявлять одну из агрессивных форм опухоли мозга на ранней стадии по МРТ-снимкам.

Ранее в России создали установку, которая лучше МРТ и рентгена в 3-5 раз.

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