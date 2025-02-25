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В России научили ИИ выявлять рак мозга на ранней стадии по МРТ

ЛЭТИ: создан ИИ, умеющий выявлять рак мозга на ранней стадии по МРТ-снимкам

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Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно со специалистами из Индии создали алгоритм для ИИ, который позволяет эффективно выявлять одну из агрессивных форм опухоли мозга на ранней стадии по МРТ-снимкам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Сегодня такое злокачественное новообразование головного мозга, как глиобластома, составляет более 50% всех первичных опухолей центральной нервной системы и характеризуется низкой выживаемостью пациентов. Данное заболевание опасно по той причине, что на ранних стадиях развития опухоль может не проявлять характерные признаки или быть слишком малой, из-за чего не всегда удается ее выявить вовремя.

Для диагностики данной формы опухоли головного мозга используется магнитно-резонансная томография (МРТ), которая обеспечивает лучшую видимость структур мягких тканей. Ряд дополнительных знаний (определение размеров и объема опухоли, анализ структуры, мониторинг изменений и т.п.), которые могут значительно улучшить диагностику и лечение пациентов, предоставляет сегментация опухоли головного мозга на МРТ-изображениях. Однако ручная сегментация требует больших временных и трудозатрат лабораторного персонала (около 60 минут на одно изображение).

Обработку медицинских изображений значительно позволяет ускорить подход, основанный на машинном обучении.

«Для использования данного метода достаточно загрузить МРТ-изображение в модель, на выходе которой формируется трехмерное сегментирование опухоли головного мозга. Таким образом, в перспективе метод может служить системой поддержки принятия врачебных решений, помогая извлекать дополнительную информацию из МРТ-изображения. В будущем мы планируем повысить точность предсказания моделей, применяя различные методы предварительной обработки изображений при их обучении», – рассказала «Газете.Ru» инженер информационно-методического центра факультета компьютерных технологий и информатики (ИМЦ ФКТИ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дария Валенкова.

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