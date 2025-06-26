На севере Москвы произошел взрыв в стоматологии из-за аппарата МРТ

МЧС: в Москве в стоматологии произошел взрыв из-за работы аппарата МРТ

В Москве на улице Усиевича в одном из помещений стоматологии произошел взрыв из-за технологического процесса аппарата МРТ с выходом гелия. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС.

«Помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась. Обстановка на месте спокойная», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Незадолго до этого в городе Назрань в Ингушетии произошел взрыв рядом со зданием частного образовательного учреждения. В ведомстве сообщили, что с места происшествия изъяли материалы и предметы, имеющие оперативный и следственный интерес. На данный момент принимают меры для установления обстоятельств произошедшего. Проводят действия для установления лиц, причастных к подрыву.

По данным РИА Новости, было подорвано здание Северо-Кавказского колледжа полиции, который является частным образовательным учреждением среднего профессионального образования.

Ранее в Москве у мужчины в руках взорвалась электронная сигарета.