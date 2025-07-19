Гендиректор РЖД взял под контроль ситуацию с движением в Ростовской области

РЖД: Белозеров контролирует ситуацию с движением поездов в Ростовской области

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения поездов в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Для координации работы по ликвидации последствий происшествия в РЖД действует оперативный штаб», — говорится в публикации.

Утром 19 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над российскими регионами. В частности, в Ростовской области уничтожили 24 дрона.

Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники повредили линию электропередачи. В результате два состава на железнодорожной станции Лихая были обесточены.

Более того, после падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово приостановили движение поездов. Были задержаны более 50 составов, а для компенсации запустили дополнительный поезд по маршруту Воронеж — Москва.

Ранее в Ростовской области в результате атаки дронов загорелись несколько домов.