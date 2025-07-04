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Жителя Москвы оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики в отделе полиции
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал местного жителя на 2 тыс. рублей за демонстрацию нацистской символики в отделе полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ковтун Кирилл Павлович признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Назначено административное наказание в виде штрафа», — указали в судебном органе.

Инцидент произошел в дежурной части ОМВД по Бескудниковскому району. Суд установил, что обвиняемый публично демонстрировал запрещенную законом символику.

24 мая суд в Воронежской области наложил на мужчину административный штраф за демонстрацию нацистской символики на территории исправительной колонии.

19 мая сообщалось, что в Челябинской области двое 16-летних студентов колледжа попали в поле зрения транспортной полиции после того, как пришли на вокзал станции Карталы с символикой, напоминающей нацистскую.

Ранее россиянина оштрафовали за нацистское приветствие.

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