Жителя Москвы оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики в отделе полиции

Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал местного жителя на 2 тыс. рублей за демонстрацию нацистской символики в отделе полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ковтун Кирилл Павлович признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Назначено административное наказание в виде штрафа», — указали в судебном органе.

Инцидент произошел в дежурной части ОМВД по Бескудниковскому району. Суд установил, что обвиняемый публично демонстрировал запрещенную законом символику.

24 мая суд в Воронежской области наложил на мужчину административный штраф за демонстрацию нацистской символики на территории исправительной колонии.

19 мая сообщалось, что в Челябинской области двое 16-летних студентов колледжа попали в поле зрения транспортной полиции после того, как пришли на вокзал станции Карталы с символикой, напоминающей нацистскую.

Ранее россиянина оштрафовали за нацистское приветствие.