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Подростков из Челябинской области наказали за ношение нацистской символики

В Челябинской области подростков оштрафовали из-за ремня с нацистской символикой
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Управление на транспорте МВД России по УФО

В Челябинской области двое 16-летних студентов колледжа попали в поле зрения транспортной полиции после того, как пришли на вокзал станции Карталы с символикой, напоминающей нацистскую. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, на одежде ребят были ремни с изображениями, похожими на те, что использовались солдатами нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Подростков заметили сотрудники транспортной безопасности и сообщили о них в полицию. Полиция в свою очередь задержала парней и отправила их ремни на экспертизу, которая подтвердила, что символика действительно относится к нацистской.

После проверки полицейские пригласили родителей задержанных и провели опрос. Оказалось, что подростки интересуются славянскими рунами и купили ремни в интернете, не зная, что выбранные ими символы признаны нацистскими и запрещены к демонстрации в России. В итоге каждому подростку назначили штраф по 1000 рублей, а их родителей также привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Информацию о случившемся передали в комиссию по делам несовершеннолетних, полицию по месту жительства и колледж для проведения профилактической работы.

Ранее в Саратове учительницу обвинили в пропаганде нацистской символики.

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