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В Гидрометцентре рассказали о погоде на юге европейской части России в ближайшие дни

Вильфанд: жара и ливни прогнозируются в регионах юга европейской части России
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Сильная жара сохранится в ближайшие дни в регионах юга европейской части России, температура будет приближаться к +40°C. Об этом «» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, очень жаркая погода приведет к тому, что будут сохраняться условия для интенсивных осадков за счет неустойчивости именно на юге, в горных регионах.

Вильфанд подчеркнул, что в Краснодарском крае прогнозируется сильный дождь в Сочи и на федеральной территории «Сириус». Там ливень приведет к повышению уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Аналогичная ситуация ожидается во всех Северо-Кавказских республиках.

До этого глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что дожди в Москве будут идти до конца недели.

По словам специалиста, дожди в столице закончатся в понедельник, 21 июля. Он также отметил, что в пятницу и воскресенье уровень осадков будет минимальным.

Варакин подчеркнул, что продолжающиеся ливни и грозы будут иметь очаговый характер. Так, в некоторых районах Москвы количество осадков превысит норму, а в других оно составит лишь 25–30%.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходные.

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