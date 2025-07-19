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В МЧС рассказали о состоянии пострадавшей от нападения медведя туристки

МЧС: пострадавшая от нападения медведя на Камчатке туристка пришла в сознание
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Shutterstock/FOTODOM

Туристка из Саратова, на которую в ночь на 18 июля в районе Мутновской сопки на Камчатке напал медведь, пришла в сознание. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Саратова.

В пресс-службе ведомства уточнили, что состояние женщины позволило перевести ее в Камчатскую краевую больницу.

Инцидент произошел в районе Мутновки. По данным местных СМИ, после нападения женщину вывезли навстречу скорой помощи и передали медикам. Министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев рассказал ТАСС, что охотоведы начали осмотр территории для поиска животного. По его словам, туристическая группа не была зарегистрирована.

Женщину доставили в больницу с множественными ранами и переломом. Ее прооперировали, состояние стабилизировали, но оно остается тяжелым. Выяснилось, что туристическая группа, с которой она отправилась в поход, не была зарегистрирована. В результате проверки профильных ведомств возбудили уголовное дело за оказание платных услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее на Байкале медведь разгромил палаточный лагерь и съел еду.

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