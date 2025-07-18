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Медведь напал на туристку на Камчатке

На Камчатке туристка попала в реанимацию после нападения медведя
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JP. Baldus/Shutterstok/FOTODOM

Медведь напал на туристку в районе вулкана Мутновская Сопка на Камчатке, женщина получила серьезные травмы. Об этом сообщило агентство «Камчатка-информ» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Нападение произошло в ночь на 18 июля.

«На туристку в районе Мутновки напал медведь. Потрепал. Ее вахтовкой вывезли навстречу скорой, передали медикам», — рассказал источник агентства.

Женщину прооперировали. В настоящее время она находится в Елизовской больнице в реанимации. Состояние пострадавшей уточняет Минздрав Камчатского края.

Министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев рассказал ТАСС, что охотоведы начинают осмотр территории для поиска животного. По его словам, туристическая группа не была зарегистрирована.

До этого в Румынии медведь напал на итальянского туриста, который пытался покормить его.

Ранее на Байкале медведь разгромил палаточный лагерь и съел еду туристов.

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