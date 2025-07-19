Силы ПВО отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Собянин: еще один беспилотник сбит силами ПВО на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об отражении атаки еще одного беспилотника, влетевшего на столицу.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — поделился Собянин.

Он добавил, что на месте падения дрона работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал об уничтожении еще двух украинских беспилотников, летевших на Москву.

По данным Минобороны РФ, в период с 18:15 до 23:05 часов мск над регионами России было сбито 87 украинских беспилотников.

Больше всего дронов было перехвачено над Брянской областью. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 дронов. Еще 12 аппаратов сбили над Орловской областью, 10 — над Калужской, 8 — над Ростовской и пять беспилотников были обезврежены над Московским регионом. Два из них летели на Москву.

Ранее ВСУ атаковали Рыльск с помощью беспилотника.