В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Росавиация: Домодево временно не принимает и не выпускает самолеты

В аэропорту «Домодедово» в Москве введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что в аэропорту Калуги действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Ранее в Минтрансе рассказали об обязанностях авиакомпаний при задержке рейсов.