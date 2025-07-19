В Дмитровском округе Подмосковья сбили беспилотник

В Дмитровском округе Подмосковья сбит беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале врио главы округа Михаил Шувалов.

По словам Шувалова, дрон упал вдали от жилой застройки, никакой угрозы для населения нет.

«Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют неполадку», — поделился глава округа.

Он добавил, что на месте работают специалисты экстренных служб.

До этого в интернете появились кадры с пролетевшим под Москвой тяжелым беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый».

Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT. На видео, снятом в районе подмосковного Дмитрова, видно беспилотник самолетного типа с характерным звуком двигателя.

Ночью 18 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на российскую столицу.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.