Россиянам объяснили, как не пропустить менингит и спасти себя в первые часы

В России зафиксировали взрывной рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Головная боль, слабость, озноб — все это можно спутать с простудой. Но если состояние ухудшается стремительно, речь может идти о менингите. Невролог Скандинавского Центра Здоровья Татьяна Хребтова рассказала «Газете.Ru», как распознать нетипичные признаки, почему обезболивающие опасны и как действовать при первых симптомах.

«Менингит может начинаться без температуры и ригидности шеи (напряжения мышц, при котором трудно наклонить голову вперед). Это связано с тем, что воспаление в мозговых оболочках развивается поэтапно, а в спинномозговой жидкости отсутствуют иммунные клетки. Такая картина часто наблюдается у пожилых людей, детей и пациентов с ослабленным иммунитетом. У ребенка ранние признаки включают боль в животе, отказ от еды, срыгивание съеденного, а также пронзительный крик и запрокидывание головы. У грудничков может выбухать родничок. У детей постарше — головная боль, вялость, сонливость», — объяснила она.

Нетипичные проявления: холодные конечности, бледная кожа, сильная боль в мышцах. Геморрагическая сыпь (кровоизлияния на коже, не исчезающие при надавливании) требует особого внимания. Головная боль при менингите имеет затылочную локализацию, распирающий характер, усиливается при движении. Часто возникает рвота, не связанная с едой и не приносящая облегчения (так называемая мозговая рвота). У детей рвота может быть фонтанообразной.

«Обезболивающие приглушают боль, но не влияют на причину. Это может замедлить диагностику, поскольку головная боль — важный ориентир для врача. Менингит развивается быстро, особенно в случае бактериальной формы. Счет идет на часы. Даже при лечении остается риск тяжелых осложнений. Прием антибиотиков без назначения также опасен. Это может смазать клиническую картину и затруднить постановку диагноза. Своевременное обследование критически важно», — сказала врач.

Чем менингит отличается от ОРВИ? На начальном этапе симптомы могут совпадать: насморк, першение в горле, общее недомогание. Такая картина характерна для менингококкового назофарингита. Если заболевание ограничивается этой формой, менингит, как правило, не развивается. Однако если состояние резко ухудшается, появляются светобоязнь, звукобоязнь, ригидность шеи, рвота и сыпь — это повод для немедленного обращения к врачу.

«Главный метод выявления — люмбальная пункция (взятие спинномозговой жидкости с помощью прокола в области поясницы). Она позволяет исследовать спинномозговую жидкость. В анализах крови отмечают лейкоцитоз, высокий уровень С-реактивного белка (показатель воспаления в организме) и другие признаки воспаления. Дополнительные методы — ПЦР-диагностика (тест на ДНК или РНК возбудителя), экспресс-тесты на антигены, включая латекс-агглютинацию (один из методов быстрой диагностики). Даже нормальные показатели крови не исключают диагноз, особенно на ранней стадии. Поэтому важно не исключать менингит только по лабораторным данным», — добавила эксперт.

При усилении симптомов нужно вызывать скорую. Самолечение недопустимо. Обезболивающее может скрыть реальную картину. Жаропонижающее разрешено только при высокой температуре. Менингит лечится исключительно в стационаре. Промедление снижает шансы на выздоровление и увеличивает риск осложнений.

«Менингококк передается при тесном контакте: поцелуи, кашель, чихание. Для защиты близких назначают антибиотики и делают прививки. Важно соблюдать дистанцию, носить маски, мыть руки. При появлении симптомов у контактных — сразу обращаться за помощью. В очагах инфекции проводят дезинфекцию. Высокий риск у детей до пяти лет, подростков, пожилых, студентов, военнослужащих, медработников, людей с ослабленным иммунитетом. У пожилых и при алкоголизме картина может быть стертой. Ригидность затылка нередко отсутствует. Повышенная уязвимость — при асплении (отсутствии или слабой работе селезенки), дефиците комплемента (нарушении иммунной защиты от бактерий), ВИЧ-инфекции. У пожилых пациентов смертность может достигать 30 процентов. Без лечения смертность составляет до 50 процентов. Даже при легком течении возможны тяжелые последствия: судороги, паралич, потеря слуха, когнитивные нарушения (проблемы с памятью, вниманием и мышлением). У детей — задержка развития и гидроцефалия (накопление жидкости вокруг мозга). В дальнейшем возможны проблемы с памятью, вниманием и поведением. Единственный способ избежать последствий — своевременная диагностика и лечение в стационаре», — резюмировала медик.

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