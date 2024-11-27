Врачи рассказали, можно ли получить менингит в бассейне

Мифы об искусственных водоемах часто заставляют сомневаться в их безопасности и отбивают желание посещать бассейны и аквапарки. Более всего пугают инфекции, тем более что 85% из них передается как раз через воду. Одна из самых коварных – менингококковая. Хотя заболевание действительно представляет опасность, вокруг него существует много мифов, большинство из которых связаны с бассейнами и другими водоемами.

«При купании в водоемах есть риски заразиться прежде всего кишечными инфекциями: энтеровирусами (которые могут вызывать не только диарею, но и менингит!), норо- и ротавирусными инфекциями, гепатитом А и другими, а также паразитарными заболеваниями: лямблиозом, токсокарозом, шистосомозом», – сказала «Газете.Ru» Людмила Катанахова, к.м.н., главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Югры (ХМАО).

Добавление хлора – одного из самых распространенных дезинфицирующих средств – в воду бассейнов, гидромассажных ванн и спа имеет ряд преимуществ. Он выполняет три основные задачи по поддержанию чистоты в бассейне: дезинфицирует, окисляет и препятствует появлению водорослей, делая воду более безопасной для плавания.

Однако регулярное воздействие хлора на организм может ослабить иммунитет и повысить риск развития различных заболеваний. Это связано с тем, что, вопреки распространенному мнению, хлор уничтожает далеко не все патогенные микроорганизмы. Например, яйца паразитов, таких как острицы, могут выжить в хлорированной воде. При попадании в желудочно-кишечный тракт этот паразит способен вызвать энтеробиоз.

Можно «подцепить» в бассейне и инфекции, вызывающие менингит, – однако в этом случае заражение происходит не от воды, а от контакта с зараженным человеком. В отличие от энтеробиоза, который приводит к летальному исходу крайне редко, менингит может лишить жизни человека, в особенности ребенка, всего за сутки.

Амебный менингит (неглериаз) – это редкая форма менингита, острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является амеба неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Этот простейший микроорганизм обитает в теплой пресной воде, геотермальных источниках и подогреваемых бассейнах. «Амеба, съедающая мозг» встречается крайне редко – это и осложняет процесс постановки диагноза, тем более что симптомы очень схожи с более распространенным менингитом. Эффективного лечения не существует, а доступные препараты лишь замедляют прогрессирование болезни.

Заражение может произойти при попадании воды, в которой содержится амеба, в организм через нос. Оттуда она может «перебраться» в мозг и вызвать опасное для жизни воспаление. Обычно это происходит во время развлекательных водных мероприятий, таких как плавание или дайвинг.

Если прогуляться после бассейна с мокрой головой, можно подхватить менингит.

Многие с детства помнят предостережение старших: «Не ходи с мокрой головой, заболеешь менингитом!»

Однако, как уверяют врачи, эта фраза не имеет научного обоснования. Более вероятным следствием переохлаждения является неврит тройничного или лицевого нерва, вызывающий сильные боли и паралич лица. Дело в том, что переохлаждение – лишь один из многих неблагоприятных факторов, которые увеличивают риск развития менингита. Однако само по себе оно не провоцирует менингит – ведь он вызывается определенными патогенами, которые попадают в организм человека.

Впрочем, этот миф небеспочвенный. Среди людей очень распространены менингококковые бактерии. Если не носить шапку после бассейна, можно подхватить простуду, а в ослабленном организме менингококк может активизироваться и привести к серьезным заболеваниям.

«Степень тяжести менингококковой инфекции зависит от множества факторов, включая состояние иммунной системы, повышенную чувствительность, количество микробов в организме и индивидуальные особенности пациента. Наиболее эффективный способ обезопасить себя от заражения – вакцинироваться», – считает Андрей Продеус, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы БФУ.

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