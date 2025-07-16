В РФ зафиксировали взрывной рост заболеваемости менингококковой инфекцией

В России отмечен взрывной рост заболеваемости менингококковой инфекцией — за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 1266 случаев заражения, что на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом рассказал депутат Госдумы, доктор медицинских наук Александр Румянцев, передает «Коммерсантъ».

По словам Румянцева, раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах. Однако теперь ей все чаще стали болеть взрослые, причем с повышенным риском летального исхода. Согласно данным, 948 выявленных случаев приходится именно на взрослое население, что, по словам эксперта, является тревожным трендом для страны.

Главными причинами роста заболеваемости врач назвал увеличение трудовой миграции и низкий уровень вакцинации среди населения.

«Мы сегодня имеем в календаре одиннадцать вакцинаций, а должно быть шестнадцать. И вот среди этих пяти вакцинаций менингококковая является наиболее значимой для населения», — сообщил Румянцев.

По его словам, летальность при менингококковой инфекции составляет около 15%, а в отдельные годы она достигала 22%. При этом все больше людей отказываются от вакцинации: в 2024 году было привито 518 тысяч человек против 841 тысячи годом ранее.

До этого кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская сообщила, что ключевым методом диагностики при подозрении на менингит является анализ спинномозговой жидкости (ликвора). По ее словам, образец отправляют на исследование, чтобы уточнить возбудителя и подтвердить или исключить сам диагноз.

По словам врача общей практики, врача-педиатра Елены Алексенцевой, менингит от ОРВИ или гриппа отличает характерная сыпь. Для лечения заболевания применяются антибиотики, противовирусные и противогрибковые препараты. Также, при необходимости, назначаются кортикостероиды для уменьшения воспаления.

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