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Китаянка попала в реанимацию, получив огнестрельное ранение в висок в тире Петербурга

В Петербурге гражданка Китая получила огнестрельное ранение в тире
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Pixabay

В тире Петербурга пострадала китаянка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в заведении на улице Александра Блока. 25-летняя пострадавшая получила огнестрельное ранение в правый висок. Подробности произошедшего не уточняются.

Прибывшие на место специалисты госпитализировали ее.

«Сейчас она находится в реанимационном отделении Мариинской больницы», – сообщается в публикации.

На данный момент девушка находится в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что это был не первый визит китаянки в тир. К моменту инцидента она уже около полутора месяцев занималась с инструктором.

На ситуацию обратили внимание следователи. Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве медики спасли мужчину с огнестрельным ранением, пуля после которого стала перемещаться по вене. Специалисты прооперировали пациента и достали инородный предмет. В Минздраве города этот случай назвали редчайшим, так как обычно предметы не мигрируют.

Ранее во Внуково задержали гражданку США с оружием.

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