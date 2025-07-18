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Во Внуково задержали гражданку США с оружием

Гражданку США задержали во Внуково с оружием и чеком на $138 тыс.
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ФТС России

В московском аэропорту Внуково задержали пассажирку с пистолетом и банковским чеком почти на $140 тыс. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, женщина летела транзитом через Турцию из Далласа. При досмотре багажа у нее нашли самозарядный пистолет Colt Combat Commander 45-го калибра с тремя пустыми обоймами. При личном осмотре из поясной сумки изъяли чек на сумму $138 тысяч.

В Федеральной таможенной службе России заявили, что пассажирка не задекларировала предметы из-за незнания правил, ссылаясь на двойное гражданство и постоянное проживание в США. Однако в ее действиях усмотрели контрабанду оружия и денежных средств. Возбуждено уголовное дело, женщина арестована.

До этого пассажиры и стюардесса скрутили пьяного пассажира на борту самолета Дубай — Москва. Из-за неадекватного поведения мужчины самолет приземлился в Баку, где полицейские задержали дебошира и вывели его из салона.

Ранее американца высадили с самолета за попытку открыть дверь во время полета.

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