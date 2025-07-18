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Госдума вводит административную ответственность за разглашение гостайны

Госдума одобрила поправку о штрафе для граждан за разглашение в СМИ гостайны
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Максим Блинов/РИА Новости

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал инициативу о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в средствах массовой информации информации, которая является государственной тайной. Текст поправок опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Эти поправки были одобрены ко второму чтению законопроекта, который распространяет нормы дисциплинарной ответственности на военнослужащих за нарушения в области охраны окружающей среды и обращения с животными.

Внесенные изменения касаются статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанной со злоупотреблением свободой массовой информации. В текущей редакции статьи предусмотрены штрафы только для юридических лиц за использование СМИ для раскрытия сведений, относящихся к государственной или иной охраняемой законом тайне, в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

Теперь предлагается установить штрафы и для физических лиц, которые могут составлять от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Кроме того, уточняется, что административное наказание будет применяться только в случае, если действия не содержат признаков уголовного преступления.

До этого Правительство России внесло изменения в правила доступа должностных лиц и граждан к государственной тайне. Согласно новым правилам, если органы безопасности примут решение о недопустимости доступа конкретного гражданина к государственной тайне, его отстранение от работы с секретной информацией будет происходить «в день получения такого решения».

Ранее россиян с доступом к гостайне стали чаще штрафовать за самовольные поездки.

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