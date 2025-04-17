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Россиян с доступом к гостайне стали чаще штрафовать за самовольные поездки за рубеж

ТАСС: в России стали чаще штрафовать секретоносителей за поездки за рубеж
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Shutterstock

Российские суды стали чаще штрафовать секретоносителей за самовольные поездки за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную статистику.

Как отмечается, после появления в Уголовном кодексе летом 2022 года ст. 283.2 («Нарушение требований по защите государственной тайны») в 2023 году к ответственности привлекли 70 человек, чье право на выезд из страны было ограничено, так как они имели доступ к гостайне. В 2024 году их число увеличилось до 129, причем большинство нарушителей — в возрасте от 30 до 60 лет.

Согласно судебной статистике, все эти лица были оштрафованы — в основном на сумму в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. В итоге в 2023 году по решению суда они должны были выплатить 13 млн руб., а в 2024-м — 23 млн.

В январе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал неприемлемой поездку местной чиновницы за границу. Объектом критики стала врио областного министра по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял, которая уехала в отпуск в Индию. Хинштейн признал, что чиновница не должна была согласовывать выезд из страны, однако выразил мнение, что «в текущей ситуации выезда без уведомления быть не может».

Ранее в Госдуме призвали увольнять госслужащих за длительные поездки за рубеж.

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