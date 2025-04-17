Россиян с доступом к гостайне стали чаще штрафовать за самовольные поездки за рубеж

Российские суды стали чаще штрафовать секретоносителей за самовольные поездки за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную статистику.
Как отмечается, после появления в Уголовном кодексе летом 2022 года ст. 283.2 («Нарушение требований по защите государственной тайны») в 2023 году к ответственности привлекли 70 человек, чье право на выезд из страны было ограничено, так как они имели доступ к гостайне. В 2024 году их число увеличилось до 129, причем большинство нарушителей — в возрасте от 30 до 60 лет.
Согласно судебной статистике, все эти лица были оштрафованы — в основном на сумму в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. В итоге в 2023 году по решению суда они должны были выплатить 13 млн руб., а в 2024-м — 23 млн.
В январе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал неприемлемой поездку местной чиновницы за границу. Объектом критики стала врио областного министра по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял, которая уехала в отпуск в Индию. Хинштейн признал, что чиновница не должна была согласовывать выезд из страны, однако выразил мнение, что «в текущей ситуации выезда без уведомления быть не может».
Ранее в Госдуме призвали увольнять госслужащих за длительные поездки за рубеж.