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В России уточнили правила допуска к гостайне

Правительство уточнило правила допуска к гостайне
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российское правительство обновило правила допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне. Об этом сообщает ТАСС.

Так, россиян, которых органы безопасности решили больше не допускать к государственной тайне, будут отстранять от работы с секретными сведениями «в день получения такого заключения».

Кроме того, уточнен порядок действий в случаях, когда у человека возникают основания для недопуска к гостайне, например, недееспособность или медицинские противопоказания. В случае возникновения таких обстоятельств допуск прекращается или переоформляется.

Также в документе детальнее прописали порядок действий с заместителями министров и глав служб, в отношении которых есть основания для недопуска к гостайне.

До этого стало известно, что в России с 1 января 2026 года изменятся некоторые требования к оформлению анкеты для поступающих на государственную или муниципальную службу. В частности, речь идет об оформлении личной фотографии, на которой голова и верхняя часть плеч человека должны помещаться крупным планом, а расстояние от верхней части головы до подбородка не может превышать 80% размера всего изображения, и ряде других требований.

Ранее в Госдуме одобрили расширение оснований для лишения гражданства России.

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