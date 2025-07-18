Абоненты в РФ смогут передавать свой телефонный номер госорганам

Российские абоненты получат возможность передавать свой телефонный номер сотрудникам государственных органов и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей. Об этом говорится в постановлении правительства на портале официального опубликования правовых актов.

» … утвердить прилагаемый перечень иных лиц, которым абонент — физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи», — говорится в документе.

Сообщается, что постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

До этого первый зампред профильного комитета ГД Ксения Горячева сообщила, что законопроект о борьбе с навязчивым преследованием, или сталкингом, в новой редакции поступит в Госдуму осенью.

15 июля стало известно, что в Госдуму будет внесен законопроект, который обязывает операторов связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект условий для приостановки оказания услуг связи.