В Госдуму внесут обновленный законопроект о сталкинге

Законопроект о борьбе с навязчивым преследованием, или сталкингом, в новой редакции поступит в Госдуму осенью. Сроки внесения инициативы перенесены с текущей сессии на осеннюю, сообщила первый зампред профильного комитета ГД Ксения Горячева, передает ТАСС.

«Мы осенью выйдем уже с законодательной инициативой», — сказала депутат.

В декабре прошлого года глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что если в России примут закон о сталкинге, то люди смогут под него подогнать кого угодно, обвиняя тех, кто им не нравится.

В октябре правительство рекомендовало доработать законопроект депутатов от партии «Новые люди» об уголовной ответственности за сталкинг. Всего предлагалось рассмотреть два законопроекта, которые предполагают внесение поправок в КоАП и УК. Депутаты предложили штрафовать сталкеров на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб. с запретом совершения определенных действий и/или административным арестом на срок до семи суток.

Ранее Госдума одобрила штрафы за незаконную передачу номера посторонним.