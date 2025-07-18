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В Лос-Анджелесе во время взрыва погибли три помощника шерифа

Генпрокурор Бонди: во время взрыва на базе в Лос-Анджелесе погибли три шерифа
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В Лос-Анджелесе в результате взрыва на тренировочной базе погибли как минимум три помощника шерифа. Об этом заявила в соцсети X генеральный прокурор США Пэм Бонди.

«Я только что рассказала (федеральному прокурору Биллу Эссейли. — «Газета.Ru») об ужасном инциденте, произошедшем на учебном полигоне для сотрудников правоохранительных органов в Лос-Анджелесе, в результате которого погибли по меньшей мере три человека», — написала она.

Позднее телеканал Fox News сообщил, что речь в сообщении идет о помощниках шерифа. Сообщается, что инцидент произошел около 07:25 по местному времени. По предварительным данным, взрыв произошел в момент переноса правоохранителями боеприпасов с одного места на другое.

По словам Бонди, сотрудники прокуратуры находятся на месте происшествия и работают над выяснением обстоятельств.

До этого в США после взрыва на складе пиротехники в Северной Калифорнии семь человек пропали без вести.

Ранее в Пакистане террорист-смертник подорвал военную колонну, есть погибшие.

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