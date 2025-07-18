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Власти Польши депортируют сотни граждан Грузии за преступную деятельность

МВД Польши: сотни граждан Грузии депортируют домой за преступную деятельность
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Global Look Press

Власти Польши депортируют сотни граждан Грузии в связи с их преступной деятельности. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк по окончании «миграционного саммита» в Германии, передает РИА Новости.

«У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность», — сказал в ходе брифинга министр.

До этого пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка сообщил о депортации из Польши группы граждан Грузии и Молдавии по причине угрозы обороне, безопасности и общественному порядку. Он добавил, что с начала года из страны депортировали более 4,6 тыс. иностранцев.

Пресс-секретарь подчеркнул, что среди грузин, депортированных из Польши, оказалось 20 человек. В свою очередь, число граждан Молдавии, получивших решения о принудительном возвращении в свою страну, составило девять человек.

Ранее в польских пограничников бросили коктейль Молотова.

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