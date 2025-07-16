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В польских пограничников бросили коктейль Молотова

Польша обвинила Белоруссию в атаке на пограничников с коктейлем Молотова
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мигранты атаковали польских пограничников камнями и коктейлем Молотова на границе с Белоруссией. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжиньский в соцсети X.

Инцидент произошел во вторник вечером в районе населенного пункта Черемха. По словам Добжиньского, люди «по ту сторону заграждения» забросали польских пограничников камнями, после чего в них полетел коктейль Молотова. Бутылка разбилась на дороге, разлитая жидкость загорелась. Обошлось без пострадавших.

Пограничники задержали 10 иностранцев (пятеро граждан Афганистана и пятеро граждан Эритреи).

«Этот инцидент возмутителен и неприемлем. Убежден, что он не мог произойти без ведома и согласия белорусских спецслужб. Вся ответственность за этот инцидент лежит на Белоруссии», — подчеркнул пресс-секретарь.

Комментируя ситуацию, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш написал в соцсети X, что «каждое такое нападение — это нападение на польское государство».

4 июля на границе Литвы и Белоруссии произошло нападение нелегалов на сотрудников литовской пограничной службы. 14 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет пытались незаконно проникнуть в Литву, используя приставную лестницу, которую они перебрасывали через высокий забор с колючей проволокой. Мигранты были зафиксированы камерами наблюдения, и прибывшие на место пограничники застали их на месте преступления. При виде офицеров группа ретировалась, оставив лестницу.

Однако вскоре они вернулись к границе и начали бросать камни в сторону литовских пограничников и их служебного внедорожника, повредив переднее крыло одного из автомобилей.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией.

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