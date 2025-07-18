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МВД объявило в розыск рэпера FACE

МВД России объявило в розыск рэпера FACE
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) (Ивана Дремина). Информация об этом опубликована в базе данных ведомства.

Исполнителя разыскивают по уголовной статье. Другие детали не уточняются.

В декабре прошлого года судебные приставы в Республике Башкортостан объявили в розыск рэпера Face за неуплату штрафов. Тогда его долг составлял 125 тысяч рублей.

В апреле 2022 года министерство юстиции России внесло Дремина в реестр иностранных СМИ.

В 2023 году отец рэпера Face Тимофей Дремин заявил, что не намерен выплачивать долги сына. Тогда Face задолжал судебным приставам 30 тысяч рублей из-за нарушения деятельности иностранного агента. Тимофей Дремин заявил, что его сын достаточно богат, чтобы выплатить данную сумму. Более того, на данный момент отец артиста не работает.

Ранее СК завел дела против работников телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) за фейки о ВС РФ.

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