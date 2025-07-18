Московские приставы приостановили взыскания с участников СВО на миллиарды рублей

С начала проведения специальной военной операции (СВО) судебные приставы в столице приостановили взыскание задолженностей с участников СВО на общую сумму 7,7 миллиарда рублей. Итоги работы за первое полугодие были подведены главным судебным приставом столицы Николаем Коноваловым на коллегии, сообщает ТАСС.

«С начала специальной военной операции приостановлено 53,8 тыс. исполнительных производств на сумму свыше 7,7 млрд рублей в отношении должников, призванных на военную службу, а также участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ», — сообщили в Главном управлении ФССП по Москве.

С декабря 2024 года вступил в силу закон, предусматривающий прекращение взыскания долгов по кредитам с граждан, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года на срок не менее одного года, а также с их супругов, при условии, что решения суда о взыскании кредитной задолженности в отношении них вступили в силу до 1 декабря 2024 года и сумма кредитных обязательств не превышает 10 миллионов рублей.

По данным ГУ ФССП, за первое полугодие 2025 года в столице было прекращено 2 248 исполнительных производств на сумму более 400,4 миллиона рублей в отношении должников, призванных на военную службу.

До этого сообщалось, что начиная с 2022 года, Федеральная служба судебных приставов приостановила производство по почти 2 миллионам исполнительных дел в отношении участников СВО. Общая сумма приостановленных взысканий превысила 169 миллиардов рублей.

Ранее судебные приставы передали Porsche Cayenne на нужды СВО.