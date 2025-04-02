ФССП приостановила почти 2 млн исполнительных производств участников СВО

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с 2022 года приостановила почти 2 млн исполнительных производств в отношении участников спецоперации на общую сумму свыше 169 млрд рублей. Об этом заявил директор ведомства Дмитрий Аристов во время выступления в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Поддержка военнослужащих — наш приоритет. С начала СВО заморожены взыскания по кредитам, алиментам и другим обязательствам, чтобы снизить нагрузку на участников операции и их семьи», — пояснил Аристов в рамках правительственного часа.

Замороженные суммы включают долги по ЖКХ, микрозаймам, налогам и штрафам. Решение распространяется на военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, а также мобилизованных и добровольцев.

19 марта депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается упростить процедуру внесудебного банкротства для участников специальной военной операции. Согласно документу, участники СВО смогут воспользоваться услугой, если они не имеют имущества, которое могут взыскать. При этом оформить банкротство они смогут, если получили уведомление об аресте не позднее чем за год до его реализации. Долг не должен превышать 1 млн рублей.

Ранее россиянин заключил контракт с Минобороны, чтобы выплатить более 400 тысяч рублей алиментов.