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В Бурятии клещи вынудили временно закрыть детский лагерь

В Бурятии клещи покусали ребенка и сотрудника детского лагеря
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Shutterstock

Детский лагерь «Туяа» в Иволгинском районе Бурятии приостановил работу на несколько дней после того, как клещи укусили одного из детей и одного из сотрудников. Об этом сообщил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Несмотря на проведенную перед началом сезона обработку территории, избежать инцидента не удалось.

В целях безопасности всех 58 детей временно перевезли в Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1. Территория лагеря будет повторно обработана от клещей. Возобновить работу планируют через 5–7 дней.

Местные власти напомнили, что при укусе клеща важно как можно скорее обратиться к врачу. Если такой возможности нет, то насекомое можно аккуратно удалить с помощью пинцета, нитки, клещеверта или ручки-лассо. Захватывать клеща нужно у самого основания и аккуратно выкручивать, не дергая. Насекомое необходимо сохранить и сдать на анализ, даже если оно не выжило.

Профессор Томас Мазер, директор Центра трансмиссивных заболеваний и Ресурсного центра TickEncounter при Университете Род-Айленда, до этого говорил, что душ сразу после прогулки на природе помогает смыть клещей, которые еще не успели закрепиться на коже. Чтобы снизить риск прикрепления клещей к коже, Мазер рекомендовал использовать репелленты от насекомых, избегать лесистых и кустарниковых местностей с высокой травой и тщательно проверять одежду на наличие насекомых.

Ранее россиянам напомнили об опасности клещей для людей и животных.

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