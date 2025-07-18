Экс-главу минстроя Самары посадили на четыре года за подлог

Ленинский районный суд Самары приговорил экс-главу минстроя региона Николая Плаксина к четырем годам лишения свободы за подлог и злоупотребление полномочиями. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Самарской области.

«Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, бывшему чиновнику запретили занимать государственные должности в течение двух лет.

По версии следствия, в 2021 году минстрой разрешил ввести в эксплуатацию культурно-досуговые центры в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района, которые строила компания «ТЕТ А ТЕТ «М». Это произошло, несмотря на то, что работы не были закончены, и были нарушены условия проектной документации. Причиненный ущерб оценили в сумму, превышающую 2,6 млн рублей.

Плаксин был арестован в октябре 2024 года вместе с Андреем Прямиловым, который раньше возглавлял министерство финансов региона. Оба экс-чиновника входили в команду бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которого допрашивали сразу по двум уголовным делам.

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