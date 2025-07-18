Стало известно, кому мог дать взятку миллиардер Мацоцкий

Миллиардер Сергей Мацоцкий, объявленный в розыск после заочного ареста, мог дать взятку руководству ФКУ «Налог-сервис» за покровительство его компании. Об этом пишет ТАСС.

«Мацоцкому инкриминируется дача взяток за покровительство его компании «Рубитех» генеральному директору федерального казенного учреждения «Налог-сервис» Филимошину и его заместителю Шалаеву», — сказали журналистам.

Филимошина и Шалаева, по данным СМИ, арестовали в апреле этого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Сергей Мацоцкий в настоящий момент не имеет никакого отношения к холдингу «ГС Инвест»: еще в марте 2023 года он продал свою долю в 47% акций менеджменту холдинга. Таким образом, он полностью вышел из бизнеса «ГС Инвест» еще два года назад.

Кроме того, Мацоцкий, который также был независимым членом советов директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома», покинул эти посты в 2021 и 2022 годах соответственно.

Сейчас Мацоцкий полностью удалился от дел.

До этого в Иркутской области бывшему главе Усть-Кутского муниципального образования Александру Душину вынесли приговор по делу о получении многомиллионной взятки и причинении тяжкого вреда здоровью первому заместителю мэра Усть-Кута.

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