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В Москве овчарка прокусила шею ребенку владельца

Mash: в Новой Москве овчарка напала на сына хозяина, у ребенка серьезные травмы
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Depositphotos

Ребенок из Москвы серьезно пострадал после нападения овчарки. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в СНТ «Родник». По данным Telegram-канала, собака принадлежит отцу ребенка. В этот день мальчик хотел ее погладить, но животное набросилось на ребенка, затем нанесло травмы его отцу.

В результате младшего пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали травмы рук, головы и туловища, питомец прокусил шею.

«Некоторые укусы глубиной три сантиметра», – сообщается в публикации.

Детали не уточняются. Отцу мальчика оказали помощь на месте, подробности о его повреждениях не сообщаются. За жизнь ребенка борются врачи.

Известно, что в прошлом году мужчина уже хотел избавиться от овчарки, но не сделал этого. После инцидента он пообещал заняться этим вопросом в ближайшее время.

До этого в Дагестане школьнику понадобилась помощь медиков после нападения собак. Восьмилетний мальчик шел по улице, когда на него напала целая стая.

Ранее на Украине собака пыталась защитить хозяина от мобилизации.

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